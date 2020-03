Buffon tendrá la última palabra sobre su renovación

A sus 42 años, parece que aún hay Gianluigi Buffon para rato. "No me retiro porque me siento bien. También por respeto a los sueños del niño 'Gigi', que nunca hubiera imaginado llegar hasta aquí", decía recientemente en una entrevista para la televisión oficial de la Juventus.

No obstante, la continuidad del guardameta en su casa no está aún del todo clara. Tras un año en el París Saint-Germain, Buffon regresó al feudo 'bianconero' con un contrato que expira este mismo verano y del que no hay noticias.

Como explica el 'Corriere dello Sport', la Juventus está decidida a renovar a Buffon, pero no quiere forzar las cosas y dejará la última palabra al campeón del mundo en 2006. Si quiere seguir, eso estará hecho. Y si no, respetará su decisión.

Por lo pronto, la Juventus está encantada con el trabajo que está desempeñando 'Gigi', quien demuestra cada día que la edad no es más que un número. En Turín sorprende ver a una leyenda como él llevar tan bien el papel de segundo por detrás de un Szczesny que se ha hecho con los mandos de la portería 'bianconera'.

No obstante, todo parece indicar que si Buffon sigue en activo será en otro año con la camiseta de la Juventus. Y es que el guardameta también tiene por delante el reto de convertirse en el jugador con más partidos en la Serie A. Por lo pronto está empatado con Paolo Maldini en 648 y a la espera de que regrese el fútbol, si lo hace, en un país tan castigado por el coronavirus como Italia.