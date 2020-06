'Bukaneros' cargó de nuevo contra Zozulya en los aledaños de Vallecas

Si el Rayo-Albacete tuvo que retomarse medio año después, fue porque los aficionados más radicales del Rayo Vallecano insultaron gravemente a su ex futbolista Roman Zozulya. Esta vez no había problema, no podían ingresar en el campo. Pero ell no fue óbice para que no volvieran a insultar al futbolista del Albacete.

La peña 'Bukaneros', en las inmediaciones del estadio, desplegó una enorme pancarta dedicada al ucraniano. "Y Zozuly era y sigue siendo un p*to nazi", se podía leer claramente en ella.

Miembros de la policía actuaron al verla y la requisaron, si bien no pudieron evitar que la imagen se hiciera viral y alimentara más aún la polémica que obligó a cancelar el encuentro al descanso meses atraás.

De hecho, los propios seguidores de la peña rayista compartieron las imágenes en su cuenta de Twitter.