Buscando las botas de marcar

La temporada 2020-21 ha comenzado de una manera un tanto irregular para un Albacete que, tras nueve jornadas disputadas, solo ha conseguido obtener nueve puntos merced a dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Uno de los principales puntos débiles del equipo está siendo el gol, ya que el conjunto manchego únicamente ha anotado seis tantos. Una cifra baja si se tiene en cuenta a una de sus incorporaciones para la actual campaña.

Y es que Alfredo Ortuño regresó al Carlos Belmonte en este pasado mercado estival tras finalizar su cesión en un Real Oviedo que disfrutó de lo lindo con los tantos del natural de Yecla.

Hasta 14 dianas firmó un delantero que disfrutó de su mejor curso anotador desde que anotase 17 tantos en las filas del Cádiz allá por la campaña 2016-17. Además, el jugador añadió cuatro asistencias a todos sus goles con el cuadro asturiano.

Sin embargo, en su vuelta al Albacete, Ortuño todavía no se ha calzado las botas de marcar. Acumula un total de 528 minutos y todavía no sabe lo que es cantar un tanto este curso. Una situación que debe cambiar ya por el bien de su equipo, que a buen seguro comenzaría a escalar puestos en la tabla si el atacante vuelve a tener sus registros de hace no tanto tiempo.