"Busqué un respirador para mi padre y no lo encontré"

El COVID-19 ha dejado más de 9.000 muertos en España. Uno de ellos es el padre de Santi Denia. El técnico de España Sub 19 pasó por 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para hablar de ello.

"Este virus se ha llevado a mi padre y se está llevando a muchas personas. Todos los ciudadanos estamos sufriendo con este tema. Tengo mucha pena y mucha impotencia por todas las circunstancias que han rodeado a la muerte de mi padre", explicó el seleccionador.

Santi Denia contó cómo fue. "Estaba bien, en una residencia de Albacete. Fue muy rápido. A mi hermana le dio tiempo a despedirse porque avisó el médico a la hora de comer. Nos dijo que había empeorado", afirmó.

"Intenté buscar un respirador en Albacete para mi padre. Creía que era la única posibilidad de darle una oportunidad. Pedí al doctor, a amigos de Albacete, a amigos en Madrid, pero España tiene una situación complicada. Busqué llevarle también a Madrid, pero el médico desaconsejó el traslado. No había opción porque no había respiradores en ningún sitio", añadió Santi Denia.

El seleccionador Sub 19 compartió la impotencia en el velatorio: "Fuimos cuatro personas sin poder abrazarnos, con mascarillas. Fue muy duro. Luego, dentro de lo malo, al menos tuvimos la suerte de que pudimos despedirle. Dentro de lo malo fuimos afortunados, pero no me pude ni abrazar a mi hermana.

"Fue tremendo lo que vivimos y me apoyé mucho en mi hermana. Quería subrayar, por otra parte, que en el acta de defunción pone que es sospechoso de coronavirus, pero es lícito por mi parte saber si está en esa lista o no. Tengo claro que seguiría vivo si no es por el coronavirus", terminó.