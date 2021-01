Bustinza va a por el ascenso directo, pero ve factible la vía del 'play off'

Bustinza lo tiene claro: el Leganés tiene que conseguir el ascenso directo. Eso sí, también es consciente de que, si se hace 'vía play off', no importa siempre y cuando el club regrese a Primera. En una entrevista con 'AS', brindó su perspectiva sobre cómo encara 2021.

"Estamos ahí. Los tres equipos que están arriba están teniendo la fortuna de continuar con una racha muy, muy, muy positiva. Apenas dejan margen. Pero nuestra posición es seguir ahí. Pisando los talones. Y si no… bueno… hay otra opción de ascender que es jugar el 'play off'. Queda mucho. Veremos cómo volvemos todos tras el parón", aseguró.

Sobre lo ideal de quedar en los dos primeros puestos, explicó: "Es parte del objetivo. Para los jugadores, es una forma de meternos la guindilla. Yo sigo estudiando. Voy a la universidad. Y cuando vas a por el 5, habitualmente suspendes y te quedas en el 4. Lo mejor es ir a por el 10 y, si te quedas en un 7, no pasa nada".

"Es la dinámica. Hay que autoexigirse. Aspirar al máximo, al ascenso directo. Si lo conseguimos, genial: más vacaciones. Si no, no hay que perder la perspectiva", añadió antes de dar más especificaciones: "No puede convertirse en un lastre el no ascender por la vía directa. Que, si no se puede lograr de manera inmediata, no nos genere lastre".