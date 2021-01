Cabrera pidió pasar página y aprender de la eliminación de Copa

Leandro Cabrera analizó en rueda de prensa el choque de la jornada número 22 de Segunda que enfrentará al Espanyol ante el Girona.

El central uruguayo comentó sobre el derbi catalán, partido que afrontan tras la eliminación copera: "Cada derrota duele, pero no nos podemos quedar lamentándonos. Hay que corregir los errores. Hemos aprendido la lección y el sábado hay que ir a ganar el partido, empezar con victoria la segunda vuelta".

Y añadió sobre sus rivales: "Creo que siempre es bueno enfrentarse a grandes jugadores como Stuani. Él ha demostrado que lo es independientemente de si juega o no, nosotros no nos podemos desviar del plan que siempre tenemos y es el mismo. Estamos con mucha motivación".

En lo que va de temporada, ha contado con minutos en 19 partidos, 17 de ellos como titular: "Creo que en el fútbol no hay nadie intocable y creo que este nunca ha sido mi caso. Siempre he sido un luchador, me ha tocado jugar unas veces y otras no. Lo que hay son las reglas del fútbol. Uno quiere siempre estar de inicio, pero no hay que olvidar que Lluís, Calero y David lo han hecho de manera excepcional. Ante esto solo me queda el orgullo de la plantilla que hemos formado, porque el equipo rinde juegue quien juegue y esto es para estar orgulloso y tranquilo".

"Los equipos que no están tan arriba como creían, pueden pensar que aún tienen tiempo. En la segunda vuelta se tiran menos partidos y será más complicada que la primera. Nosotros solo pensamos en ganar y estamos muy centrados en este camino, sabiendo que será más difícil. Nos centramos en lo nuestro, pero es cierto que hemos hecho una primera vuelta de matrícula de honor. Nuestro objetivo son siempre los tres puntos, ganar", prosiguió el ex jugador del Getafe.

"Serán cuatro meses muy largos para todos. Solo pensamos en mejorar y en ganar cada partido. Estamos muy mentalizados desde el principio y no nos desviamos del camino. Tenemos una motivación tremenda para este fin de semana", sentenció.