Cabrera tuvo que ponerse de portero contra Osasuna

Quién le iba a decir a Cabrera que fichar por el Espanyol procedente del Getafe acabaría con él haciéndose paradas contra Osasuna. Circunstancias del fútbol. Diego López fue expulsado por doble amarilla en el tramo final y, con los cambios ya agotados, el defensa se puso los guantes.

No tuvo un trabajo muy ajetreado y menos teniendo en cuenta que solo estuvo durante unos minutos, pero llegó a hacerle una parada a Estupiñán. Esta no fue de mucha dificultad, aunque evidenció que, al menos, hizo su inesperado trabajo. No encajó ninguna diana y los suyos acabaron perdiendo.

Se trataba del séptimo partido que jugaba como 'perico'. El objetivo de la segunda vuelta del Espanyol, espoleado por su fichaje, es mantener la categoría y cambiar la trayectoria de una temporada que empezó bastante a la baja. Él está siendo protagonista de momento.

Los catalanes cayeron por un gol de penalti de Roberto Torres en un duelo desafortunado. Fueron los navarros los que dieron un paso clave de cara a sus intereses. Los de Abelardo, quien reconoció que no acertó con el once inicial, tendrán que esperar una semana más.