"Cada vez confío menos en el criterio del VAR"

Después de la victoria del Real Madrid en Bilbao, el Barça cumplió con los pronósticos en La Cerámica y le endosó un claro 1-4 al Villarreal.

Setién, nada más terminar el partido, se mostró muy contrariado por las últimas decisiones del VAR. "Cada vez confío menos en el criterio", dijo ante los micrófonos de 'Movistar'.

Unos minutos antes, Bartomeu fue muy contundente y atizó al videarbitraje sin olvidarse del Madrid: "Siempre favorece al mismo equipo".

En relación a esto, el cántabro dijo lo siguiente: "No voy a comentar nada. No lo he escuchado. Si lo ha dicho el presidente, ¿qué voy a decir yo?".

Asimismo, el técnico continuó en la misma línea: "Creo que tenemos una herramienta (VAR) que hace el fútbol más justo, pero de momento no parece ser suficiente. Luego está la interpretación que se hace de la jugada, incluso viéndola repetida varias veces".

Por último, Setién habló sobre la mejoría de su equipo respecto a otros encuentros. "Hay otros equipos que nos complicaron más porque son muy sólidos en defensa. Quizás hayamos sorprendido al rival. Nos salió bien, marcamos pronto, encontramos el segundo... esto ayuda. Me hubiera gustado acertar así en todos los partidos, pero esto no es una ciencia exacta", concluyó.