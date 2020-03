"Cada vez me veo menos representado con el Barça"

La derrota del Barça en el 'Clásico' ha aumentado las dudas en la Ciudad Condal sobre el grupo. De ello habló Marc Crosas en su paso por 'RAC1'. Repasó el partido ante el Madrid y la trayectoria de las últimas semanas.

"La primera parte del Barça fue muy buena, creó ocasiones para ganar, pero el problema es la poca capacidad de reacción", inició su charla el ex canterano azulgrana.

"Cada vez me veo menos representado por el equipo cuando lo veo. Los nombres, el sentimiento de pertenencia que no detecto en muchos futbolistas", añadió. E incidió en cómo era el club en el pasado.

El Barcelona ha perdido esa capacidad para emocionar sobre el campo: "El éxito futbolístico llegaba con gente de la casa, en muchos casos jugadores con los que yo competí. Eso me emocionaba y se está perdiendo cada vez más".

Y no se cortó: "El once titular era competitivo, pero no me representa. Sin extremos, sin Ansu Fati, que es un joven de la cantera, y un once en el que no ves savia nueva".