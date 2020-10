Cádiz y Granada sellan la paz en un estreno de élite

Un derbi andaluz siempre tiene su morbo. Sean cuales sean los rivales. En este caso, el dato estaba en que se estrenaba un duelo en Primera División. Cádiz y Granada se vieron las caras en los últimos años en Segunda, pero nunca en la élite. El primer encuentro honró al buen fútbol. Fue bonito, atractivo y con diversos argumentos en uno y otro lado. Pero el VAR no estuvo afortunado.

Para ser más justo, el VAR y el colegiado. Alberola Rojas no vio un penalti que parecía claro y que, en el tramo final del encuentro, pudo decantar la contienda para los de Cervera. Lo peor, que el videoarbitraje, encargado a Cordero Vega en esta ocasión, no avisara tras un empujón arrollador dentro del área de Foulquier sobre Perea. Segundos antes pudo haber una falta sobre el Granada, pero no se señaló por la ley de la ventaja.

Hasta entonces, el partido fue impecable. El Granada prolongó su buen estado de forma tras vencer en Suecia al Malmö en una primera mitad que dominó de cabo a rabo en el Ramón de Carranza. Luis Milla y Gonalons comandaron la sala de máquinas, y Jorge Molina, que estuvo poco participativo, retornó a la posición de '9'. El equipo funcionó a la perfección.

El Cádiz volvió al Carranza. Curiosamente, el equipo amarillo ha sumado dos victorias fuera y dos derrotas en casa. Era el día para volver a la senda correcta, la que permitió ascender de forma directa en una temporada pasada perfecta. Le ha costado encontrarse al conjunto de Cervera, que sin su hinchada no es el mismo, pero al fin parece estar más cómodo.

Un Granada superior se adelantó en el minuto 28. Lo estaba mereciendo, y llegó gracias a la pizarra de Diego Martínez. Luis Milla botó un córner en corto, Kenedy centró al corazón del área y Germán fusiló con la testa a Ledesma. La zaga del Cádiz se durmió, pero meritazo para el equipo de Diego Martínez, que tiene una baraja de argumentos espectacular.

Y el Cádiz se salvó. Puede dar gracias, pues Puertas y Kenedy tuvieron dos palos consecutivos al filo del descanso que pudieron finiquitar el encuentro. Del 0-2, al descanso y a la tremenda reacción en el segundo tiempo del Cádiz. Perea y Álvaro Giménez entraron, pero Alejo revolucionó el choque y lo igualó a los tres minutos.

Al Granada le costó entrar en el segundo tiempo, pero poco a poco se fue pareciendo más al equipo de Diego Martínez. La entrada de Machís le vino de lujo, y Ledesma salvó hasta en dos claras ocasiones a los suyos. El argentino se afianzó en la portería del Cádiz con otra gran actuación. Y llegó la jugada polémica que pudo decantar todo. Pese a las protestas, el VAR y el árbitro no cambiaron su parecer y el empate se instaló en el Carranza tras un estreno de élite.