Cafú pone a Neymar por delante de Messi

Cafú, bicampeón del mundo con Brasil, ha cubierto de alabanzas a su compatriota Neymar, llegando a asegurar que el futbolista del PSG es mejor que el mismísimo Leo Messi.

Mejor, eso sí, con matices. "Técnicamente, Neymar es el mejor jugador del mundo. Nadie le supera en técnica, ni siquiera Messi, aunque soy fanático de él, pero no lo supera en términos de calidad técnica", explicó Cafú en 'FOX Sports Brasil'.

"Es un jugador llamado a marcar la diferencia en el fútbol brasileño", añadió. Con Neymar, Brasil ganó el oro olímpico en Rio 2016, pero no pudo participar en la conquista de la Copa América del pasado verano por lesión.

Sin embargo, no todo fueron elogios. También le pidió dar un paso al frente en lo que a responsabilidades se refiere. "Debe ser la referencia para Tite. A Brasil le falta un líder, porque Neymar no tiene ese perfil", explicó.

"No veo a Neymar diciéndole a nadie 'oh, no hagas esto' o 'haz esto'. Le dieron esta responsabilidad y no es su perfil. No es que no quiera, sino que no es su perfil. ¿Alguna vez lo has visto ir a Thiago Silva o a Tite y discutir para resolver una situación? No, porque no es su perfil", señaló.