"Nunca jugaría para la Juventus"

Radja Nainggolan charló en un directo de Instagram y explicó por qué no iría nunca a la Juventus. En febrero dijo que odiaba al club de Turín porque siempre vencen "de penalti o de falta".

"No odio a nadie, no he jugado nunca para ellos porque no sentiría como mío un 'Scudetto' jugando cinco partidos en un año. Quizá al principio, por miedo a no jugar, preferí hacer otra carrera", declaró.

Nainggolan explicó así sus palabras de entonces. "De ahí nacen mis declaraciones en las cuales decía que prefería un 'Scudetto' en la Roma que cinco en Turín, porque allí ganar es lo normal. Yo prefiero jugar contra los más fuertes intentando ganar", comentó.

"Para la Juventus ganar diez títulos de Liga es lo normal. Yo siempre diría que no a la Juve", declaró el centrocampista belga, propiedad del Inter. Podría volver a Milán.

El futbolista también afirmó que echa de menos Roma, en donde disputó cinco campañas. "Si hubiera condiciones, volvería. ¿Por qué me fui? Alguien hizo cosas sin mi conocimiento y, por como yo soy, no lo miraría a la cara. El otro día estaba viendo vídeos de goles y me estremecí, los extraño. Vivió años hermosos y mi puerta siempre está abierta", resaltó.