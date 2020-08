Caio Henrique sopló las velas y deseó incorporarse al grupo

El Atlético de Madrid decidió dar por finalizado a principios del mes de julio el préstamo de Caio Henrique en Gremio. El jugador se mostró ilusionado por su regreso al Wanda Metropolitano.

"Que me hayan llamado es una alegría muy grande, porque he trabajado mucho", manifestó en declaraciones en 'AS', al mismo tiempo que aseguraba que ahora debía ganarse un puesto en la mente del Cholo Simeone.

El brasileño cumplió este viernes 23 años de edad y su deseo parece más que evidente: volver a ejercitarse junto al resto de sus compañeros 'colchoneros'.

Caio Henrique lleva unas semanas en Madrid, pero, como recuerda el medio citado anteriormente, el no poder participar con el equipo y la actual pandemia del coronavirus complican su regreso al trabajo con el Atleti.