Cala y su anécdota con Cervera: "Cuando me lo presentaron, dijo 'otro central'..."

El central lebrijano Juan Cala charló con los medios del Cádiz sobre diferentes aspectos del equipo y también en el plano personal, ya que ha superado la cifra de 50 partidos defendiendo la camiseta amarilla en su segundo año en este club.

"Es el segundo equipo con el que más he jugado porque al estar en tantos equipos no he logrado tantos partidos con un mismo club. He sido un futbolista que igual se ha movido más de la cuenta y Cádiz me está dando esa estabilidad. Ojalá Cádiz se convierta el equipo donde más he defendido una camiseta", señaló el jugador.

Y mira hacia atrás para analizar todo lo que ha conseguido el Cádiz: "Si echo la vista atrás todos recordamos el partido de liga ante Osasuna, que parecía que estábamos ya en Segunda porque fueron superiores. Los comentarios en torno al equipo era que no valía para Primera. Nosotros, cuando se nos ponen las cosas complicadas, nos unimos porque somos una gran familia".

Pero el fútbol en Primera es distinto, hay que "adaptarse". "Le hemos dado una pequeña vuelta de tuerca al juego, le hemos buscado vueltas para adaptarnos a la categoría sin perder nuestra esencia. El año que viene nos encontraremos otras dificultades si seguimos en Primera. Nos sirvió ese palo ante Osasuna porque nos dio un golpe de realidad. Ahí supimos que teníamos que adaptarnos a las circunstancias", subrayó.

"Yo siempre cuento lo mismo. Cuando ficho aquí, el míster me dejó un poco desconcertado porque cuando me lo presentaron dijo 'otro central', y me quedé pensando que no me quería. Estaba en Barbate, mi padre me preguntó y le dije que yo creía que iba a jugar menos que el suplente de Benji", empezó explicando sobre su primer encuentro con Cervera.

"Al día siguiente no me dio ni los buenos días. No había tenido buenas experiencias con otros jugadores mayores que habían venido y estaba en cuarentena. Luego me quitó la cuarentena y ya tuve una relación especial con él, igual que tiene con otros jugadores. Cuando le quitas la careta de serio, introvertido, es una persona entrañable. He visto el cambio y lo está sacando un poco más porque necesitamos ese toque de humor que tiene. Esa forma de decir las cosas. Tiene sus peculiaridades que al vestuario le viene bien. Da libertad al jugador dentro del orden y por eso se vive así de bien en este vestuario. Hay una comunión muy buena entre jugadores y técnico", concluyó.