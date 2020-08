Calabria, de momento, 'pasa' de Sevilla y Betis

Calabria, de momento, parece que no será protagonista en el mercado de fichajes. El lateral derecho de 23 años ha sido relacionado con Sevilla y Betis, pero LaLiga, de momento, parece que no es su principal objetivo.

Miguel Alfaro, integrante de 'You First Sports', aseguró que, de momento, no existe ninguna oferta que interese especialmente a Calabria: "Diría que no hay, a día de hoy, opciones prioritarias para Davide pese a lo que se ha comentado en prensa sobre su salida y sobre el mercado español".

"Valoraremos su futuro con calma y lo analizaremos con el Milán", dijo el agente, por lo que no se espera una resolución inmediata de su situación.

Calabria ha disputado este curso su quinta temporada completa con el club 'rossonero'. En esta campaña, ha jugado 27 encuentros, 18 de ellos como titular, con un gol y una asistencia en su haber ofensivo.