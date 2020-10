Calero admitió que el vestuario espera que no haya más salidas

Calero está contento con el equipo que tiene el Espanyol. Sus compañeros también, según contó él mismo en rueda de prensa. De ahí que la sensación en el vestuario sea clara: no quieren que nadie más se vaya. Eso sí, Raúl de Tomás parece convencido de su marcha...

"Estamos centrados en la competición. En el vestuario no se habla (de las salidas). Y te puedo decir de buena mano que todos trabajan como uno más. La ilusión que se queden todos. El grupo es bueno y queremos que se quede", afirmó el defensa ante los periodistas.

Sobre su rendimiento, analizó: "Me encuentro en un buen nivel tanto personal como físico. Sobre todo destaco que pude hacer la pretemporada entera, el curso pasado vine tarde y me acarreó problemas. Este año, me propuse cambiar el 'chip' y el entrenador nos ayuda mucho. Nos corrige y nos aprieta. Y ese punto de atención máximo nos lleva a no cometer errores en la competición".

Y, más bien en general respecto al equipo, aseveró: "Empezamos bien a nivel de puntos, pero no nos debe llevar a una confusión. Fuera de casa cuesta mucho ganar. Hay que ir jornada a jornada y trabajarlo muchísimo. Esperemos que esos momentos malos se reduzcan. Queremos estar arriba al final".