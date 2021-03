Calero prefiere no ponerse plazos de recuperación

Calero está trabajando a diario para volver cuanto antes a los terrenos de juego, pero no se pone plazos de recuperación. Es consciente de que su lesión es grave y no volverá a jugar hasta la próxima temporada, aunque no permite que la ansiedad le condicione. Habló en 'Área Malaguista'.

"Vamos por buen camino. Prefiero no ponerme plazos porque, cuando te los pones, tienes más problemas de coco. Ves que no cumples el plazo o que la rodilla no responde. Lo mejor es no ponerlo. Cuando mi rodilla responda de la mejor manera, será cuando demos el paso con el grupo", afirmó.

"La vuelta siempre es buena, me va a dar mucha fuerza y energía para esta segunda fase. Es un trabajo mental. Lo vamos a hacer muy bien. Tenemos los medios para seguir avanzando, que la rodilla recupere y volver a tener las sensaciones que tenía en la competición. Es un proceso complicado", dijo además.

Sobre el trabajo de su entrenador, Sergio Pellicer, opinó: "Es un momento complicado para él. Es difícil hacer lo que hace, con la plantilla que tenemos, que no es muy amplia. Está haciendo malabares. Eso hace que cada jugador esté enchufado y aproveche las oportunidades para lo mejor para el equipo".