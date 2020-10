Caleta-Car rechazó una oferta del West Ham

Los 'hammers' buscan central y pensaron rápidamente en Caleta-Car. El zaguero del Olympique de Marsella gusta mucho al West Ham.

El club inglés hizo una oferta en firme por él. Ofreció 22 millones de euros al OM por sus servicios. Pero Caleta-Car no tuvo ni que pensárselo, dijo al club que la rechazara.

Asegura 'The Guardian' que Caleta-Car quiere seguir en Marsella. Porque su mayor deseo no es otro que jugar la Champions League, algo que no tendría si probara con los 'hammers'.

Así pues, Moyes tendrá que buscar otra alternativa. Caleta-Car es feliz en el Olympique de Marsella y, al menos de momento, ni se plantea marcharse.