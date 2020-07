Calleja defendió las decisiones de Estrada Fernández

Javi Calleja, entrenador del Villarreal, aseguró este miércoles en rueda de prensa que el árbitro del partido que su equipo disputó ante el Getafe, Xavier Estrada Fernández, estuvo "muy bien" y tomó las decisiones correctas, entre ellas pitar dos penaltis a favor del conjunto amarillo con ayuda del VAR.

El técnico del equipo castellonense se mostró satisfecho por la victoria (1-3) en el Coliseum Alfonso Pérez y dejó claro que el Villarreal la consiguió por méritos propios.

"Hemos hecho un encuentro completo que hemos ido madurando de principio a fin. No tenían que entrar las prisas, tendríamos nuestros momentos. Hemos defendido a un gran nivel. Apenas hemos concedido ocasiones. Hemos estado juntos en las segundas jugadas. Luego nos hemos ido asociando con jugadores entre líneas. Han llegado las ocasiones y los penaltis. No nos hemos venido abajo a pesar del empate y hemos seguido creyendo. Nos hemos puesto por delante y luego ya hemos logrado la victoria", manifestó.

"El árbitro ha estado muy bien. La mayoría de las decisiones son correctas. En el campo muchas veces es difícil si son penaltis o no. En directo sí que me lo han parecido. El árbitro ha revisado el segundo y ha visto que era suficiente para pitar penalti. Han sido decisivas pero justas y se han decantado a nuestro final para encarrilar el partido", añadió.

Además, explicó la expresión que utilizó en la víspera del choque para referirse a cómo pensaba que sería el enfrentamiento ante el Getafe. Entonces, dijo que iba a ser como una "guerra", pero después del choque indicó que se refería de forma metafórica a la pelea que iban a mantener ambos equipos por jugar en Europa.

"No es literal. Me refería a entrar en puestos europeos y conociendo como compite el Getafe, lo que lucha y la intensidad, era referirme metafóricamente a lo que nos íbamos a encontrar. Lo vienen demostrando desde hace mucho tiempo", manifestó.

También tuvo buenas palabras para Santi Cazorla, que marcó los dos goles de penalti de su equipo: "Le considero uno de los mejores jugadores de LaLiga, una de las mejores personas que conozco y un amigo. Ha hablado conmigo de la decisión que ha tomado (sobre si continuará la próxima temporada) y él la dirá. Está haciendo méritos para ir a la Eurocopa, está en uno de sus mejores años y solo puedo disfrutar de su fútbol".

Respecto a la trifulca que hubo tras el partido en el camino hacia los vestuarios entre varios jugadores, informó de que su jugador Iborra fue expulsado y no quiso dar muchos detalles de lo ocurrido.

"Una pena. Mucha tensión, muchos nervios, nos jugábamos mucho., Sabíamos que iba a ser una guerra. Se ha desatado todo cuando ha terminado el partido. Espero que no vuelva a producirse más porque no es bueno para nadie. Había mucha tensión, mucho nervio, provocaciones de uno y otro. No quiero valorar quien ha empezado y no quiero que salga", señaló.

"El árbitro ha tomado nota", añadió, "y veremos las consecuencias en el acta. No he dicho que hayan provocado sólo a Mariano. Ha habido provocaciones por todas las partes. Ellos en algún lance del juego ha habido diferentes opiniones y no quiero quedarme con ese sabor de boca. No debe ser ejemplo para nadie y que no se repita".

Por último, resaltó la importancia de Moi Gómez en el partido: "Para mí, Moi cuando ha entrado al campo, ha sabido leer lo que tocaba. Nos ha dado más pausa y ha llegado con mucho peligro. Ha sido decisivo en los metros finales. Eso necesitamos de todo, que los que entren que sumen como Moi. Ha sido un ejemplo para todos".