Calleja explotó tras ser expulsado: "La actuación del árbitro ha sido clave"

Javier Calleja no recordará con cariño el Athletic-Villarreal de este domingo, en el que los 'leones' se llevaron la victoria por un exiguo 1-0.

El técnico del 'submarino amarillo' fue expulsado por protestar y, tras el partido, no se cortó a la hora de criticar la actuación arbitral: "El partido ha estado bastante igualado y luego ha venido la actuación del árbitro, que ha sido clave. En jugadas decisivas, solo ha mirado hacia un lado".

Calleja continuó con su indignación: "El VAR tampoco nos ha ayudado, igual que otros partidos con el mismo árbitro de VAR. Me cuesta entender las decisiones arbitrales, que no se revisen las jugadas...Viendo lo que nos han pitado, creo que cualquier roce en el área será penalti".

El entrenador del Villarreal pasó a analizar jugadas clave: "En la mano de Albiol, el VAR ha estado rápido, pero en la caída de Paco Alcacer ni se lo ha planteado. En el primer penalti, no entiendo que el VAR no lo tire para atrás. Es una jugada decisiva y no se puede cortar los brazos".

La lucha por Europa centró el otro gran análisis del técnico tras el partido y Calleja confirmó que no se van a rendir: "Quedan muchísimos partidos, todo se aprieta, pero vamos a pelear hasta el final".

Finalmente, Calleja insistió en otro error arbitral, la posible roja a Capa por una entrada dura a Cazorla. "Tiene señales de guerra. Es una falta y una entrada de roja directa clara, con los tacos a la altura de la rodilla", insistió para concluir.