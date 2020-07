Calleja insistió en que no sabe nada sobre su futuro

Calleja no sabe si seguirá en el Villarreal de cara a la próxima temporada. Él mismo lo dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Eibar, en el que cosecharon una abultada victoria. La directiva iba a hablar con él este fin de semana, pero no lo hizo.

"Ya lo dije el otro día, me voy con la conciencia super tranquila y la cabeza muy alta, he hecho todo lo que estaba a mi alcance para sacar lo mejor del equipo y conseguir el objetivo. No puedo hablar mucho más, yo tengo contrato, son otros los que tienen que hablar, hace mucho tiempo que vosotros sabéis más de mi futuro que yo", afirmó.

"Mi relación con el club siempre ha sido buena y eso no tiene por qué cambiar a pesar de todo lo que se ha hablado estos días. Hablé con ellos al ver todo lo que se publicaba y me dijeron que este fin de semana hablarían conmigo. No han hablado conmigo, de verdad, cuando me lo comuniquen se desmentirá o se confirmará todo, no me planteo dejar de ser entrenador porque es lo que me llena y me apasiona", añadió.

Más bien sobre la temporada, aseguró: "Estamos muy contentos por la victoria de hoy, hemos hecho un temporadón y estoy contentísimo con el año entero, no solo posconfinamiento. El resultado de estar arriba quintos dice mucho, hemos creído siempre, nosotros sí que hemos creído siempre. De mi futuro yo no sé nada, igual vosotros sí.