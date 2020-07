Calleja no regresaría al Villarreal en mitad del curso

El Villarreal terminó la Liga 2019-20 ubicado en la quinta posición de la tabla, en zona de acceso a la Europa League, lo que no le permitió a Javier Calleja continuar en el banquillo de La Cerámica.

El técnico madrileño fue cesado de su cargo este lunes y fue entrevistado en 'El Larguero' de la 'Cadena SER' con el fin de conocer sus impresiones acerca de lo acaecido: "Estoy con la conciencia tranquila con lo que he hecho, los números están y con eso me quedo. Me quedo con estos tres años, el cariño de los jugadores y el compromiso del vestuario".

"Al final, los que mandan en el club, a los que estoy agradecido, han decidido que necesitaban emprender una nueva etapa con un entrenador nuevo. Es algo que ya tenían pensado desde la derrota en casa frente al Leganés", añadió.

Además, preguntado por si volverá a hacerse cargo del equipo en mitad de la temporada, confesó: "Pasó una vez, pero no volverá a pasar. No creo que se dé una situación similar a eso. Mi camino ya va por otro lado".