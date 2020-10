Callejón ya está en Florencia: la Fiore presumió de su llegada

Callejón se queda en Italia. Sonarion varios clubes, incluso desde España, para acogerle después de que dejara el Nápoles, pero es la Fiorentina el equipo que defenderá esta temporada. La propia entidad, en sus redes sociales, presumió de su llegada.

Solo queda que firme su contrato, que, según apuntan varios medios, será de dos campañas, y que el equipo anuncie formalmente su incorporación. Aportará mucho a la escuadra 'viola', pues goza de mucha experiencia en la Serie A por su pasado 'azzurro'.

"Estoy muy feliz por estar aquí, vengo con muchas ganas de hacerlo bien, me pondré a disposición del míster y del equipo, he entrenado dos meses solo y esta semana de pausa me vendrá bien. Me gusta la Fiorentina, me gusta Florencia y seguramente después del Napoli quería seguir en Italia por mi familia y mis hijas, quiero hacerlo bien por los hinchas y el club", afirmó el jugador a los medios que le preguntaron tras llegar a la ciudad.

No se trata del único movimiento del club en el último día del mercado de fichajes. Ya anunció oficialmente la contratación de Martínez Quarta como nuevo defensa del conjunto. Parece que la directiva ha querido esperar a última hora para cerrar su ventana de traspasos.