Calsamiglia explica su dimisión y condena a Rousaud

Calsamiglia es uno de los seis directivos que presentó la dimisión ante notario. El hasta ahora vocal del conjunto azulgrana ha querido despedirse con una carta que ha publicado la cadena 'SER', en concreto, el programa 'Qu'è T'hi Jugues'.

En el escrito, Calsamiglia ha hecho referencia a las palabras de Rousaud que han provocado un comunicado del Barcelona negando tales acusaciones. El ex directivo se ha desmarcado y ha condenado la actuación del que fuera su compañero en la directiva.

"Quiero expresar mi total discrepancia por sus acusaciones públicas que afectan a la honradez y credibilidad de la Junta Directiva", escribió.

Por otro lado, Calsamiglia explicó que su salida de la entidad llevaba meditada mucho tiempo y que tiene que ver con "motivos personales", pero no ocultó que también hay discrepancias con la forma de dirigir el Barcelona.

Para acabar, el ya ex directivo ha querido llamar a la unidad y al trabajo en conjunto para que Bartomeu aproveche para restructurar la entidad azulgrana.

La carta íntegra del ex vocal del Barcelona:

"Estimados socios y socias del FC Barcelona,

Hoy es un día muy triste para mí. He presentado mi dimisión como miembro de la Junta Directiva del FC Barcelona. Ha sido una decisión difícil que tenía meditada desde hace mucho tiempo y que se fundamenta en motivos personales y por ciertas discrepancias en la forma de gestionar el club. Los últimos acontecimientos han precipitado mi decisión. Por razones de oportunidad he considerado presentarla de forma coordinada, en "unidad de acto" con los otros compañeros de la junta que también han decidido dimitir, pero eso no quiere decir que todos compartamos los mismos motivos", se lee en la carta.

"Después de escuchar y leer las declaraciones del Sr. Emili Rousaud en diversos medios de comunicación, quiero expresar mi total discrepancia por sus acusaciones públicas que afectan a la honradez y credibilidad de la Junta Directiva del FC Barcelona y de todos y cada uno de sus miembros. No es momento de hacer acusaciones públicas en relación a unos hechos que están siendo objeto de una auditoría externa y que será presentada en el momento que corresponda delante de la Junta Directiva", continúa.

El ex vocal da ánimos al club y a todo el barcelonismo: "Ahora estamos en tiempos de especial dificultad. Mis excompañeros de Junta y los ejecutivos del club deben afrontar un reto mayúsculo. Me consta que se están esforzando mucho para tratar de minimizar los daños que está provocando esta pandemia. Yo les doy mi apoyo y ánimos para seguir trabajando. Toca caminar todos juntos en una misma dirección: "Tots units fent força". Es verdad que yo no soy el ejemplo de este eslogan pero pido a todo el barcelonismo, jugadores, empleados, directivos, ejecutivos, futuros candidatos, medios de comunicación... mirar hacia adelante y hacer lo posible parra conseguir el objetivo de volver al lugar donde estábamos antes de todo este lío y, después, ya tocará revisar lo que se ha hecho bien o mal y, en su caso, abordar las carpetas que tenemos pendientes de cerrar".

"Aprovechando este confinamiento, la gente se dedica a ordenar el armario, los cajones, los papeles... También es un buen momento para que el presidente ordene el club, las comisiones, designe nuevos cargos y se rearme para afrontar este desafío", concluye.