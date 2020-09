Camacho, tras anunciar su retirada: "No lo dejo yo, me deja el fútbol"

A sus 30 años de edad y tras 12 temporadas en la élite del fútbol, Ignacio Camacho anunció el fin de su carrera deportiva debido al calvario que estaba viviendo con las lesiones.

El ex jugador de Atlético de Madrid, Málaga y Wolfsburgo desveló en 'El Transistor' de 'Onda Cero' los motivos de su retirada: "Después de muchas operaciones en el tobillo no hemos podido dar con la tecla para evitar el dolor. El fútbol es un deporte de mucho contacto y al final deja secuelas".

"He hecho de todo para volver a jugar, y no he podido. No lo dejo yo, me deja el fútbol, me deja una lesión. Ha sido difícil, pero no había otra opción", agregó,

Además, Camacho aseguró que el Wolfsburgo el ha ofrecido seguir en el club: "Me ha abierto la posibilidad de seguir formándome como entrenador o director deportivo. Estoy muy agradecido".