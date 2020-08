Camarasa, optimista pese a su grave lesión

El mediocampista Víctor Camarasa aseguró este lunes, tras confirmarse que estará varios meses de baja por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, que este verano regresó al Betis "para triunfar", después de estar dos años cedido, y que esta grave lesión no se lo impedirá.

"Me duele la rodilla, pero más no poder ayudar al Real Betis. Se han confirmado las malas sensaciones que tuve entrenando y no podré jugar en unos meses. Volví para triunfar y esto no me lo impedirá, al contrario", aseveró en su cuenta de Twitter Camarasa.

El valenciano, que acompañó su publicación con una foto en la que se le ve con muletas y la pierna derecha vendada, dijo que "ahora toca animar desde fuera y volver aún más fuerte", antes de finalizar su mensaje con la tradicional consigna verdiblanca: "#MushoBetis".

Camarasa, fichado por el Betis al Levante en el verano de 2017 y que estuvo cedido en el Cardiff galés en la campaña 2018-19 y en el Crystal Palace inglés y el Alavés en la pasada, se lesionó la pasada semana en un entrenamiento en la concentración bética en Marbella y, en una fecha aún no precisada, deberá pasar por el quirófano.

En una rueda de prensa telemática, el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, lamentó este lunes la grave dolencia de Camarasa, de 26 años y con contrato con el Betis hasta junio de 2022, y dijo que ha tenido "mala fortuna" al romperse el ligamento cruzado en un entrenamiento y ser "una lesión larga".

"Hubiera sido y es un jugador muy útil para nosotros, y lo será en el futuro, pero desgraciadamente no vamos a poder contar con él en este principio de temporada", indicó el entrenador.

El Betis, LaLiga y compañeros del centrocampista valenciano le han enviado ánimos en las redes sociales tras conocerse el alcance e su lesión, entre ellos el extremo bético Cristian Tello o el delantero Borja Iglesias.

"¡Mucha fuerza, compadre! El tiempo pasa volando y cuando menos te lo esperes estás disfrutando otra vez en el verde. Dale" fue el mensaje de Tello, mientras que Borja Iglesias también le envió "muchísima fuerza" y "ánimo con todo el proceso", y añadió: "Volverás más fuerte. Te esperamos con ganas".

También le hicieron llegar mensajes de cariño y ánimo el ex bético Zou Feddal, recién fichado por el Sporting de Portugal; el medio del Villarreal Vicente Iborra, ex compañero suyo en el Levante; o el valencianista Jason Remeseiro, también ex jugador del club granota.