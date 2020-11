Camavinga duda sobre su futuro y da esperanzas al Madrid

El futuro de Eduardo Camavinga puede pasar por España. El talentoso jugador francés fue cuestionado sobre una posible salida del Real Madrid, a la cual no contestó pero tampoco cerró la puerta.

"Los grandes clubes me hacen soñar, pero no puedo revelar particularmente uno para mi futuro", aseguró el futbolista del Rennes, que acaba contato en 2022 con el cuadro francés.

Camavinga acaba de cumplir 18 años y no tiene prisa, tal y como argumentó en una rueda de prensa. "¿Si deseo seguir en el Rennes? Ya veremos. No hemos establecido una fecha para discutir sobre mi futuro, no tengo prisa al respecto. Habrá negociaciones para renovarme, para mí sería un placer continuar. Todavía me quedan dos años de contrato y tenemos tiempo suficiente para hablar de ello", explicó.

Al acabar el contrato en 2022, el verano de 2021 será clave para el futuro del talento francés. Deberá decidir si quiere renovar por el Rennes o bien se marcha a un conjunto de superior categoría.

Mientras tanto, el Real Madrid se relame con el bajón que ha dado Camavinga en las últimas semanas, lo que puede hacer baja el precio del futbolista de 18 años.