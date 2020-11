Camavinga se pone más lejos del Madrid

Camavinga lleva meses sonando en el fútbol europeo después de su pasad gran temporada. El jugador quedó relacionado con el Madrid como el club con más opciones para llevárselo, pero parece que no van a ser tantas las que tiene para formalizar su fichaje.

En este curso ha bajado unos puntos su rendimiento, lo que hzo al Madrid frotarse las manos, aunque el Rennes no dudará, ni lo hará, de la capacidad de su estrella de 18 años.

Según ha informado el 'L'Équipe', Camavinga está pensando seriamente en sentarse a hablar con el club francés para llevar su contrato hasta el año 2023, pues actualmente acaba en el 2022.

De ser así, el movimiento del futbolista con su club haría que la negociación y el traspaso adquiera un punto más de dificultad, así que Camavinga podría esperar otro año más para aterrizar en el Bernabéu.

"¿Si deseo seguir en el Rennes? Ya veremos. No hemos establecido una fecha para discutir sobre mi futuro, no tengo prisa al respecto. Habrá negociaciones para renovarme, para mí sería un placer continuar. Todavía me quedan dos años de contrato y tenemos tiempo suficiente para hablar de ello", explicó el pasado miércoles.