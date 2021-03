"Cambiar el Arsenal por el Chelsea fue duro por la rivalidad entre ambos"

Para convencer a Willian de que apostase por el Arsenal, Arteta recurrió a la Champions. "Me dijo que me quería para luchar por la 'Orejona", reconoció tras concretarse su llegada al Emirates Stadium.

En una entrevista a 'UOL Esporte', Willian abrió su corazón. Admitió que no fue fácil irse del Chelsea al Arsenal por la rivalidad existente entre ambos equipos.

"Fue difícil tomar esa decisión, no fue fácil porque la rivalidad entre los dos clubes es muy grande. No fue una decisión fácil cambiar el Chelsea por el Arsenal". destacó.

Lo habló largo y tendido con todo su entorno antes de decidirse: "Estuvo bien pensado, una decisión reflexiva. Lo hablé con mi esposa e incluso con el agente muchas veces".

Pero, finalmente, fue el Arsenal quien le animó a probar. "Una de las cosas que me hizo decidirme por el Arsenal fueron las diversas conversaciones que tuve con Mikel Arteta. Con Edu, también. Me convencieron de ir allí, que sería un proyecto realmente genial, que sería realmente bueno para mí poder ir allí porque sería un jugador muy importante en la plantilla. Querían cambiar la filosofía del club, hacer todo lo posible para que el Arsenal volviera a pelear en la Premier y volviera a jugar la Champions", finalizó.