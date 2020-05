Cambiasso defiende a Godín y carga sus tintas sobre Conte

Godín no está teniendo un buen año en el Inter. Muy alejado del central casi infalible que llegó del Atleti, ha sido señalado por muchos, entre ellos un Antonio Conte que no ha temblado a la hora de mandarle al banquillo.

Pero para Cambiasso, Godín está libre de culpa. "Godín no puede ayudar en la fluidez del juego, pero tiene la humildad de intentar hacerlo lo mejor que puede con las cosas que le pide Conte", explicó, en declaraciones recogidas por el diario 'AS'.

"Hay que tener en cuenta que no se siente cómodo, pero termina imponiéndose bien en el centro del área. No ha mostrado ningún error importante y termina pasando desapercibido en todos los partidos", continuó.

Cambiasso cree que Godín ha cumplido con lo que se le pedía. "No hay datos negativos para decir que no se ha adaptado. Ha tenido la humildad de aceptar todo lo que Conte le ha pedido", añadió el ex del Inter, para finalizar.