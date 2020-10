"Cambié mi juego por Cristiano, jugué para él"

En uno de los fragmentos de la entrevista a Karim Benzema en 'Universo Valdano' de 'Movistar +', el delantero francés del Real Madrid, entre otras muchas cosas, rememoró su conexión con Cristiano Ronaldo en el equipo blanco y contó algunos de sus secretos antes de convertirse en profesional.

"¿Cristiano? Estaba él para meter los goles, cambié mi juego para jugar con él. En el Lyon yo jugaba de otra manera. Ahora estoy libre en el campo, me gusta tocar el balón. Con Cristiano cambié, jugué para él", relató.

"Tenía a un chico que metía el doble o triple de goles y te tienes que adaptar. Yo pensé que no pasaba nada, que tenía que cambiar mi juego, dar más asistencias. Dejé de lado mi alma de querer marcar goles", añadió Benzema.

Karim conoce sus facultades: "Hay gente que tiene talento, velocidad... yo creo que lo que tengo es que antes de tocar el balón ya me imagino las cosas que voy a hacer. No espero a tocar el balón primero para eso. Por eso siempre estoy delante del defensor, no me puede coger. La clave es pensar antes".

Además, el francés se refirió a su renovación con el cuadro 'merengue': "No sé hasta cuando estaré a un gran nivel, yo voy temporada a temporada. Tengo contrato hasta 2022 y vamos a ver... Eso sí, a Florentino le dejaré la puerta de mi casa abierta siempre. Tras mi carrera, seguiré ligado al fútbol, eso seguro. Me gustaría ser entrenador, pero reconozco que es mucho trabajo".

Ronaldo Nazario, el que le marcó como futbolista: "Era mi ídolo desde pequeño. Empecé a ver el fútbol por él. Miraba mucho los movimientos, lo intento, pero es imposible hacerlo igual. Le admiré mucho, no hay un delantero igual. Uno puede tener su velocidad pero no su capacidad de hacer las cosas, su manera de conducir el balón, de tirar...".

"La gente pensaba que solo metía goles, pero también sabía dar el balón, hacer todo. Es el delantero modelo. Yo he aprendido de Zidane y de Ronaldo. El delantero tiene que saber hacer muchas cosas, no solo goles. Si estoy en el campo y meto un gol, pero no toco el balón en 90 minutos...", cerró.