Cambio de planes: Ansu, Riqui y Araújo jugarán con el filial

El Barça cerró la temporada liguera en Mendizorroza con un contundente 0-5. Un duelo en el que Quique Setién pudo contar con Ansu Fati, Riqui Puig y Araújo, tres futbolistas de los que se estuvo debatiendo de si debían acudir o no con el filial para las eliminatorias de ascenso a Segunda.

Ese primer tira y afloja entre la entidad y Setién cedió a favor del técnico, que pudo contar con ellos en Vitoria. Pero ahora la situación ha cambiado, con LaLiga ya terminada, y los tres podían ayudar al ascenso del filial.

Es por eso que, como informa 'Mundo Deportivo', Ansu Fati, Riqui Puig y Araújo se pondrán a las órdenes de García Pimienta a partir de este lunes, cuando ya habrán llegado a Málaga para juntarse con el resto del grupo.

La idea es que los tres mantengan la exigencia física de cara a las eliminatorias de Ligas de Campeones y que, además, colaboren para que el filial azulgrana vuelva a Segunda División, algo importante para la cantera 'culé'.

No se espera que Araújo sea muy expuesto en estos encuentros, incluso se valora la posiblidad de que no termine jugando, ya que el primer equipo no anda muy sobrado en cuanto a centrales.

Con las continuas lesiones de Samuel Umtiti y las últimas molestias de Lenglet, Araújo se queda como alternativa en la zaga... y Setién no quiere riesgos innecesarios. Del resto, habrá que ver cómo García Pimienta adapta a Ansu y Riqui en el once. El Badajoz, siguiente rival en los 'play off'.