Cambuur y De Graafschap, sin ascenso aunque vayan a juicio

La decisión de la Federación Holandesa de Fútbol de cancelar de pleno la Eredivisie sin ascensos ni descensos no ha dejado contentos a todos. El Utrecht fue uno de los más afectados por no aspirar a Europa, pero, en Segunda, hay otros clubes bastante disgustados.

Los principales son el Cambuur y el De Graafschap, que estaban en posiciones de ascenso. Ha estado sonando en Países Bajos una posible reclamación al organismo balompédico, pero 'De Telegraaf' asegura que esta no tendría ningún tipo de recorrido legal.

¿El motivo? Las normas del fútbol del país no recogen una situación tan excepcional como la actual. De esta forma, una queja formal no tendría base alguna de cara a concederles la subida a la primera categoría, pues no se contempla un escenario así.

Cuando se presenta una reclamación a un ente judicial, esta tiene que estar basada en algún precepto legal o regla. No la hay respecto a cancelaciones de la Eredivisie por pandemias mundiales o por cualquier otra circunstancia de salud pública, conque todo quedará tal y como está.