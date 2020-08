Camoranesi, el entrenador que no quiso mendigar una oportunidad

Nadie le ha regalado nada. Nunca. Fue de los pocos que acompañó a la Juve a la Serie B, y como entrenador siguió manteniendo esa filosofía de vida, orgullosa como pocos. Así es Mauro Camoranesi.

Ahora que Pirlo se ha convertido en el nuevo entrenador de la Juve, el diario 'AS' ha sacado del cajón del olvido a Mauro Camoranesi, compañero del ítaloargentino en la 'Vecchia Signora'.

Se retiró en 2014, y en 2015 ya tuvo su primera experiencia en los banquillos. Fue en Coras de Tepic, en México. Recibió entonces la llamada de Tigre, pero solo duró siete encuentros.

Y se marchó de Argentina. "Hablé con todos los representantes, pero no me interesa entrar en ese círculo de alcahuetería del fútbol para conseguir una oportunidad en un banquillo, yo no hago relaciones por interés", dijo, en una entrevista previa concedida a 'Clarín'.

"En Argentina tengo muchos amigos, gente que me aprecia y que yo aprecio mucho, pero se me hace difícil ir a tocar puertas para mendigar y dirigir. Creo que ya hice méritos", añadió.

Volvió a México, para entrenar a Cafetaleros, y el pasado mes de enero se fue a Eslovenia. Entrena al Tabor Sezana, un modesto club, diseñado para luchar por la permanencia, pero que con Camoranesi se ha permitido el lujo de acabar el curso sin sufrir, y siendo juez del título de Liga.