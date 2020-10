Campaña, feliz de cumplir el sueño "que todo jugador español tiene"

El centrocampista José Campaña mostró su satisfacción por su primera convocatoria con la Selección absoluta y reconoció que cumple el sueño que todo jugador español tiene, aunque remarcó que hubiera sido "mucho más difícil" sin la ayuda de sus compañeros y del cuerpo técnico del Levante.

"Es el sueño que yo creo que todo jugador español tiene y le gustaría cumplir", dijo Campaña a los medios oficiales del Levante y añadió que nunca bajó los brazos pese a no haber sido incluido en las últimas convocatorias.

"A pesar de no entrar en estas últimas en las que estaba preseleccionado, tenía claro que solo me quedaba hacer una cosa y era seguir trabajando. Es lo que he hecho y al final se dice que el trabajo tiene su recompensa y a día de hoy estoy feliz de la recompensa", agregó.

El jugador del Levante, de 27 años, reconoció que no había tenido tiempo de consultar el móvil, "aunque me imagino que ahora mismo estará hasta la bola", y compartió este premio con sus compañeros y Paco López.

"Me acuerdo de toda esa gente que me sufren cada fin de semana cuando salgo alegre o cuando salgo mosqueado o molesto porque no han salido las cosas. A mis compañeros y al cuerpo técnico porque sin ellos la realidad es que esto no sería posible y hubiese sido mucho más difícil", comentó.

Campaña explicó que "no me lo esperaba para nada" y que se sorprendió cuando el presidente de honor del Levante, Paco Fenollosa, apareció en el gimnasio con una camiseta de España.

"Estoy muy contento de seguir haciendo historia aquí y de formar parte de la historia del club", subrayó Campaña, que será el segundo internacional del Levante con España después de Ernesto Domínguez, que jugó un partido en 1963.