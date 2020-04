Campeona del mundo, gay, feminista y fan del Barça, así es Rapinoe

Hablar de Megan Rapinoe es hablar de éxito, calidad, fútbol y títulos de todo tipo. Pero también es hablar de feminismo, orgullo gay y una intensa batalla contra el racismo. La actual Balón de Oro Femenino ha realizado diferentes declaraciones en los últimos meses, entre las que destacan las siguientes:

"2019 ha sido un año increíble para el fútbol de las mujeres. Lo siento por quienes se hayan dado cuenta solo en este momento, llegáis un poco tarde, pero os perdonamos", comentó la estadounidense sobre el auge del fútbol femenino durante el año del Mundial.

Y añadió Rapinoe: "Todas las jugadoras durante este Mundial hemos brindado el espectáculo más increíble. No se puede hacer nada más para impresionar. Hay que pasar a la etapa siguiente. Todo el mundo está preparado para que cobremos lo mismo".

Además, la jugadora del OL Reign mantiene una intensa lucha contra la FIFA y la Federación Estadounidense: "No sentimos el mismo respeto que los hombres por parte de la FIFA. Es hora de dar un paso más hacia la igualdad, de tener otra conversación. Nosotras ya hemos demostrado que damos un buen espectáculo. Es el momento de que las instituciones apuesten por nosotras".

Rapinoe también dejó claro su amor hacia el Barça, lo que la puso en el radar del conjunto azulgrana durante meses: "Al Barcelona lo llevo en el corazón. Es mi equipo preferido. Por la manera en la que juega. Su manera de jugar es espectacular y me inspira. Me encanta verlos jugar. También me gustaba ver jugar a los 'galácticos', pero al Barça lo llevo en el alma".

Y cómo no recordar una de sus declaraciones más destacadas: "Siendo estadounidense homosexual, sé lo que significa mirar la bandera y no sentir que proteja todas mis libertades. No puedes ganar un campeonato sin gays en tu equipo. Nunca se ha hecho antes, nunca. ¡Es ciencia! ¡Aquí y ahora!".