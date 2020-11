Campuzano, el positivo del Espanyol

El delantero Víctor Campuzano, del RCD Espanyol, confirmó este martes que se trata del futbolista que ha dado positivo por COVID-19, después de que esta mañana de martes el club blanquiazul hubiera anunciado la existencia de un positivo sin identificar de quien se trataba.

"Hoy me han confirmado que soy positivo en Covid-19. Siguiendo el protocolo ya me encuentro aislado y confinado en casa, desde donde me toca trabajar y entrenar para volver más fuerte en cuanto sea seguro. Mientras tanto os mandaré todo mi apoyo desde casa @rcdespanyol", publicó Lozano en sus redes sociales.

En la jornada del lunes, por la mañana se detectó gracias a un test de antígenos que existía el posible caso y las pruebas PCR posteriores lo confirmaron. Asimismo, el resto de miembros de la plantilla y el cuerpo técnico fue sometido a las mismas dando negativo.