Canales evitó el quirófano y ahora es el estandarte del Betis

Canales ha logrado en los últimos compromisos con el Betis un estado de forma nunca antes visto en el conjunto verdiblanco. Además de ser un organizador exquisito, ha encontrado una faceta goleadora hasta entonces desconocida. Suma ocho goles en siete partidos desde su vuelta de la lesión.

"Me encuentro muy bien y ahora me está tocando a mí meter los goles, estoy disfrutando de eso porque es muy bonito. Creo que el equipo está en el mejor momento de la temporada", dijo el jugador en una entrevista para 'Onda Cero'.

"Cuando me dijeron que me tenía que operar le decía a mi mujer, 'no puede ser, es increíble'. Visité al doctor Cugat y decidimos llevar a cabo un tratamiento conservador; la recuperación ha ido muy bien y muy rápido", prosiguió.

También hizo un ejercicio de reflexión en cuanto a sus numerosas bajas por lesión. "Cada una que he tenido ha hecho que me centrase más en cada detalle: en el descanso, en la nutrición... centrado siempre para que la recuperación fuese lo mejor posible", explicó.

Por último, dejó entrever que podría ser este su pico de rendimiento en su carrera. "No sé si es el mejor momento de mi trayectoria. Llevo unos años que me siento muy bien, con continuidad, muy agradecido a la confianza que me ha dado el club. Lo que sí es que ahora estoy disfrutando mucho", concluyó.