Canales habló sobre su futuro: Betis, Betis y Betis

Sergio Canales se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Suma nueve tantos y cuatro asistencias en los 17 encuentros que ha disputado y confesó durante su paso por 'Marca' el motivo de su cambio.

Sobre todo con las lesiones, ya que el centrocampista ha abandonado la etiqueta de 'jugador de cristal': "Hace años que incluí a diferentes especialistas que me pudieran ayudar profesionalmente y se junta también que ahora estoy en el Betis, donde se trabaja muy bien en todos los apartados".

"Unir todo me ha ayudado a crecer mucho más y estoy muy contento en todos los sentidos, con la gente que tengo confianza y con la gente con la que trabajo en el Betis, que estoy encantado con ellos y me han ayudado mucho con la lesión", agregó.

Canales habló sobre el gran rendimiento que está mostrando: "Si el equipo va bien, todos nos vemos ahí. Te encuentras mejor, tienes oportunidades para que te llame la Selección también y ese tipo de premios individuales. Me ha cogido en este momento, pero sí que me encuentro muy bien".

"Creo que desde que llegué al Betis y el año anterior, el último en la Real, ya me encontraba con la continuidad de ahora, esta sensación a nivel físico que me genera mucha confianza en el juego", añadió.

También se refirió a su futuro: "Una de las grandes cosas que he aprendido de las lesiones y que me han enseñado es a vivir y disfrutar de cada momento. Aquí estoy encantadísimo, estoy muy feliz y a día de hoy no puedo ver otra cosa que no sea el Betis, esta temporada e intentar ir a por la Copa y entrar en Europa como sea".

"Es ese el único objetivo, lo tengo entre ceja y ceja y es la motivación que tengo en el fútbol para estar ahí y seguir disfrutando aquí, que estoy muy contento", concluyó el ex de Real Sociedad y Valencia, entre otros.