Canales y Sidnei destacaron el buen juego del Betis

Contra todo pronóstico, el Real Betis logró un brillante triunfo frente al Real Madrid en un encuentro en el que el cuadro verdiblanco se mostró superior a su rival.

Tras el choque, Sergio Canales, una de las piezas destacadas del cuadro verdiblanco, analizó la victoria y comparó el juego del equipo con el realizado en anteriores compromisos.

"A mí lo que me duele es que los partidos que no hemos ganado no hemos hecho ni más ni menos que este domingo ante el Real Madrid", comenzó explicando el jugador ante los medios.

"En Valencia fue así. En esta temporada en todos los partidos estamos ahí, tenemos ocasiones y cualquier error nos penaliza y bueno, ahora ha salido todo bien y estamos contentos", matizó.

Canales dio un gran valor a los tres puntos cosechados en el Benito Villamarín, que pueden ser un punto de inflexión en la dinámica del conjunto bético.

"Es una victoria importante, el equipo mentalmente está muy fuerte. Veníamos de una racha mala y con esa desilusión y al final viene el Madrid y le plantas cara", aseveró.

Por su parte, el central Sidnei compareció ante los micrófonos de 'Canal Sur Radio' y no ocultó su alegría tras el triunfo, que llegó en parte gracias a su gol, que supuso el momentáneo 1-0.

"Estoy feliz por haber marcado, lo más importante fue que se quedan los tres puntos en casa. Veníamos de hacer muy buenos partidos pero no conseguíamos salir con los tres puntos, fue un encuentro completo", sentenció.