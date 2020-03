Cañas asegura que en Serbia la gente no hace casos a las medidas

El futbolista andaluz José Alberto Cañas, que milita en el Estrella Roja de Belgrado, ha lamentado este martes que en Serbia "se están tomando medidas" contra la pandemia de coronavirus aunque "van un poco tarde", pero que los deportistas profesionales "ya están en sus casas, sin salir para casi nada".

Cañas, que cuando estalló la crisis se encontraba en España con permiso del club debido al embarazo de su pareja, señaló que "el virus ha llegado más tarde" al país balcánico, donde "la gente no está haciendo mucho caso" a las medidas restrictivas, que prevén "toque de queda de ocho de la tarde a cinco de la mañana".

"He hablado con algunos compañeros y me cuenta que durante el día pueden ir a restaurantes o bares. No hay tantas restricciones como aquí. Yo tenía permiso para estar aquí y justo me cogió todo, así que ya no pude marcharme para Belgrado. Estaré en España hasta nueva orden", ha añadido Cañas en declaraciones a 'EFE'.

El centrocampista gaditano, formado en el Betis y con experiencia en la Premier League inglesa y en Grecia, ha informado de que "ningún español puede aterrizar en Serbia porque directamente lo aíslan durante cuatro semanas" y por eso "el club dice que avisarán cuando todo esté bien y pueda regresar".

José Alberto Cañas, de 32 años, pasa las horas "entrenando en casa, haciendo" los ejercicios que le "permite una terraza", donde "es imposible hacer cardio" u otras "cosas que" le "gustaría", pero admite que se debe "salir apenas para lo esencial".