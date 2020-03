Cannavaro y Pirlo se dan cuenta en un directo de IG de que son ¡viejos y llorones!

Los años pasan para todos. Los futboleros se dan cuenta de ello especialmente cuando ven envejecer a sus ídolos, que pasan a ser entrenadores, comentaristas y simples rostros que ya dejan entrever canas, arrugas y cierto avance de la edad.

Pero estos ídolos también se dan cuenta que envejecen, sobre todo, al recordar grandez hazañas. Es lo que hicieron Fabio Cannavario y Andrea Pirlo durante una charla en directo en Instagram.

Cannavaro le confesó al talentoso ex centrocampista una nostálgica conclusión: "Andrea, ya estamos viejos. Ahora que veo las imágenes del Mundial 2006, me emociono más que esos días".

Lejos de extrañarse, Pirlo se vio identificado en su ex compañero en la Selección Italiana, campeona de aquella Copa del Mundo de Alemania: "Sí. Yo ahora me emociono con todo. El otro día, volví a ver la despedida de Totti y me puse a llorar".