Cannavaro recordó sus caóticos primeros meses en el Madrid

Cannavaro fichó por el Real Madrid para ser el líder de la defensa blanca en 2006. Sin embargo, el central transalpino tuvo unos inicios complicados en la capital de España.

"Al principio tuve tres meses difíciles allí. El de España era un fútbol completamente diferente, más individual, no colectivo", recordó Cannavaro en 'Sky Sport' de sus inicios.

Cannavaro tuvo dificultades para integrarse. "Se acercaba la Navidad y todavía no tenía casa, vivía en un hotel. Llamé a Capello y le dije que no podía aguantar más, pidiéndole que me dejara descansar. Él me miró y respondió claramente: 'No lo entendiste, no te quito", aseveró.

"Allí entendí su calidad, allí conocí al verdadero Capello. En la Juve tenía un equipo muy fuerte, tanto que en la final de Berlín entre Italia y Francia había muchos jugadores. En España, sin embargo, ganamos LaLiga al recuperar siete puntos en las últimas jornadas al Barça", añadió el central.

Convertido ahora en el entrenador del Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro se está mostrando muy activo en sus redes sociales. Son varias las charlas que ha tenido, la última, con Ronaldo Nazário.