Capa confía en aprovechar la última bala para jugar en Europa

El Athletic Club visita este jueves al Granada en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Los 'leones' esperan hacer bueno el 1-0 de la ida para sellar el billete a la final de la Cartuja.

Ander Capa se puso delante de los micrófonos en 'Radio Euskadi' y reflejó las sensaciones obtenidas tras el resultado de San Mamés: "Es muy importante que ellos no nos hicieran gol. Es buena señal ir con ventaja, pero no hay que confiarse, la distancia es muy corta y está abierto".

"Hemos de estar enchufados desde el minuto uno y hacer nuestro juego. Si hacemos un golito allí, se nos pone bastante de cara la eliminatoria", agregó portugalujo.

Además, el polivalente futbolista de los 'leones' confirmó que el equipo se siente liberado tras el pasado triunfo en LaLiga: "Ganando al Villarreal nos quitamos un peso de encima, al equipo le da una gran moral y va con otras sensaciones. Si hubiésemos perdido, sería totalmente diferente".

Respecto a la posibilidad de disputar la próxima edición de la Europa League, expuso: "Podría ser nuestra última bala, pasar esta eliminatoria. En Liga estamos lejos de los puestos europeos, aunque todavía quedan partidos. Estando en la final optaríamos ya a la UEFA. Hay que usar muy bien esta bala".

"Ahora me veo mucho mejor, ha habido un tramo en el que me he notado más cansado de lo normal, pero ahora me encuentro más fuerte y mejor físicamente", manifestó en relación a su actual momento de forma.

Asimismo, sobre las declaraciones de Williams, que afirmó que se negarían a jugar si volviesen a vivir un episodio racista como el de Cornellà-El Prat, exhibió: "Se ha hablado de ello, pero para eso no deberíamos entrar nosotros. Hay gente por encima que debería tomar medidas, pero si el último recurso tiene que ser el nuestro, así va a ser".