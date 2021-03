Capa reconoció que sería un "batacazo" perder la final ante la Real

El Athletic tiene un doble objetivo en la cabeza: las dos finales de Copa del Rey. Primero se enfrentará a la Real en la final que quedó pendiente de 2020 y después hará lo propio ante el Barça en la de 2021.

Le preguntaron a Ander Capa si piensan los 'leones' en que pueden quedarse sin título. "Claro que se piensa y perder contra la Real sería un gran batacazo, pero no hay que pensar en eso, hay que pensar en ganar y en poder levantar otro titulo este año", dijo el defensa de Portugalete en rueda de prensa.

En ese sentido, Capa aseguró que su equipo "anímicamente está bien" y con la idea de que "no hay que volverse loco esta semana con lo de la final", ya que "esta semana es para descansar, recargar pilas y desconectar".

"Y ya desde el domingo preparar" la que considera "la final más larga del mundo" porque se jugará casi un año después de la fecha en la que inicialmente estaba programada, el 18 de abril de 2020.

"Después de tanto tiempo se toma con ganas, pero hay que ir con calma", avisó, eso sí centrado en esa final del día 3 y sin reparar ni en que el Athletic ha sumado ya un título esta temporada, la Supercopa, ni en que tiene otra final de Copa ante el Barcelona el día 17 en el mismo escenario.

"Solo pensamos en la final de la Real Sociedad, sabemos que en dos semanas hay otra, pero eso hay que apartarlo ahora mismo y hay que centrarse en lo primero", dijo, descartando que la experiencia del resultado de la SuperCopa de esta temporada pueda beneficiar al Athletic. "Puede ser un factor, pero no creo que haga mucho. En las finales puede pasar de todo y contra la Real todavía hay muchísimas más ganas", adelantó.

"No vamos a pensar en que vamos a ser favoritos porque estaríamos equivocándonos, sino que vamos a ir como hasta ahora, siendo un equipo humilde, que creo que es lo que nos va a llevar al éxito", añadió, sin querer entrar en el pique entre los entornos de ambos equipos antes de la final. "En esos trapos no suelo entrar, creo que no nos beneficia y que no merece la pena", zanjó.

Capa incluyó entre las cosas en las que no tienen que entrar los jugadores la de la posibilidad de hacer o no pasillo de honor al campeón cuatro días después en Anoeta en el choque liguero entre ambos equipos: "Es la primera noticia que tengo, en el vestuario ni se ha escuchado ni se ha hablado nada de eso".

Tampoco cree Capa que la derrota de la Real por 1-6 ante el Barcelona en Anoeta en la última jornada vaya a influir en la final, sino que considera que "puede ser mas bien engañoso". "No tenemos que pensar que somos favoritos o que vamos a ganar fácil, sería un error", alertó.

En cuanto a la Real, Capa considera que "tiene muy buenos jugadores y hace muy buen juego", pero no cree que sea el rival en lo que tienen que fijarse.

"Nosotros no nos tenemos que fijar tanto en ellos porque tenemos un gran equipo, sabemos cuáles son nuestras bazas y vamos a ir a por ellas. Creo estamos a un buen nivel y mejorando cada día más con el mister", resumió su idea del Athletic de Marcelino García Toral.

Para Capa, la final del día 3 es una cita entre "dos equipos que llevan un año entero esperando" y para la que "las ganas son inmensas".

"Tenemos ganas de traer la Copa aquí y que no se vaya a Donosti, pero no voy a dar nada por hecho. Se dice que las finales se juegan para ganarlas, pero no me quiero adelantar a los acontecimientos", resumió el lateral vizcaíno el ánimo de su equipo para la final.