Caparrós incendió el derbi y Monchi acudió a sofocarlo

Los derbis empiezan a jugarse cuando desde uno de los dos equipos se suelta la primera bravuconada. La pasada semana se desataron las hostilidades, y ahora Caparrós ha contraatacado al Betis, pero se ha encontrado con el tirón de orejas de Monchi.

Joaquín Caparrós se metió en la pelea. Del Nido lanzó la primera piedra, Serra Ferrer contraatacó y desde el Sevilla fue Caparrós quien respondió. Entrevistado por 'Deportes Cuatro' al respecto de las estadísticas, el 'leit motiv' de la disputa en esta ocasión, el ex técnico hispalense fue tajante.

"Es la realidad... y no hay más tutía", espetó, cuestionado por esa estadística que dice que el Sevilla es abrumadoramente superior en los derbis. "No hay partido mejor que un derbi para el Sevilla porque vamos a empezar sumando", añadió Caparrós.

Y añadió una comparación un tanto curiosa a su discurso. "El Betis es al Sevilla lo que el Sevilla al Barcelona", afirmó el de Utrera. Lo que sin duda no esperaba es que la respuesta a sus declaraciones fuera a venir desde el propio Sevilla.

Porque ha sido Monchi, director deportivo del Sevilla, quien ha querido imponer cordura antes de que el cruce de declaraciones suba de tono y se convierta en algo ofensivo.

"He vivido como jugador y como director deportivo 46 derbis, ganados 23, empatados 15 y perdidos 8. No son malos números, pero ya os digo que el próximo será el más difícil de todos. Así que echémosla al suelo. No es momento de azúcar. Humildad y trabajo", escribió, a través de Twitter.