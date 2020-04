Caparrós pidió no obsesionarse con la vuelta

Caparrós es un hombre de mundo. Dejó su casa, el Sevilla, para enrolarse en el proyecto de Armenia. El utrerano pasó por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER' para hablar sobre sus inicios, el confinamiento y la vuelta a la realidad.

"No tenemos que obsersionarnos con la vuelta del deporte, que se recupere todo el mundo. Cuando esté todo solucionado ya se verá, el deporte ahora no es ni lo segundo", dijo el ex entrenador del Sevilla.

Caparrós opinó sobre las polémicas que rigen ahora al mundo del fútbol, con peleas entre la RFEF, la AFE y LaLiga. "Se está demostrando que lo que impera es el tema económico. Es triste", aseveró.

La pandemia del COVID-19 pilló a Caparrós en sus inicios con Armenia. "Nos está dando tiempo a conocer a los jugadores, ver vídeos y partidos de ellos. La mayoría juega en ligas menores", afirmó el técnico.

Caparrós, además, explicó cómo pasa el confinamiento. "Estoy con las videollamadas, con el reto de la harina, el reto del limón... acostumbrándome como todos", sentenció.