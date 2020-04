Capdevila se acordó de la Selección: "Me pongo colorado..."

Joan Capdevila, ex jugador del Deportivo de La Coruña, Villarreal y Espanyol, entre otros equipos, se siente un "superprivilegiado" por haber sido partícipe de dos de los grandes éxitos de la Selección Española, la obtención de la Eurocopa de 2008 y del Mundial de 2010.

"Me pongo colorado cuando pienso que estuve entre los 23 elegidos en esas citas, pero también hay que dejar claro que en el fútbol no se regala nada", señaló el ex jugador leridano en la mesa redonda titulada 'El éxito es el camino', que compartió con el exjugador Milinko Pantic y el futbolista leonés José Pedrosa Galán, dentro del Foro Internacional del Deporte (FID) León Abanca en versión online.

Capdevila recordó del primer título conseguido en la Eurocopa de Austria y Suiza que la Selección dirigida por Luis Aragonés llegaba más que cuestionada a la cita "y en solo un mes todo cambió, se pasó de ser criticada a ser los mejores y eso tampoco es justo y hay que tener más equilibrio en los análisis, aunque es cierto que éste éxito cambió la historia de la Selección".

Del Mundial de Sudáfrica en 2010, el ex jugador de 42 años retirado en 2017 tras una larga trayectoria por diferentes países, recordó que la alegría tras el tanto de Andrés Iniesta en la prórroga la saboreó "ya casi en Madrid al ver el recibimiento, porque allí durante el partido solo dio tiempo a mirar si el linier lo anulaba y que terminara cuanto antes el partido".

En el caso del ex jugador del Atlético de Madrid Milinko Pantic, participó en uno de los grandes éxitos del conjunto rojiblanco, el doblete -Liga y Copa- conseguido en la temporada 95-96 del que recordó una de las facetas, en las que él destacaba, el juego a balón parado que le sirvió al conjunto dirigido por el recientemente fallecido Radomir Antic para lograr muchos goles.

"Más del 60% de los goles en la temporada del 'Doblete' se lograron en acciones a balón parado, lo que da idea de la importancia de estas acciones en el fútbol", recalcó.

También en la faceta realizadora destacó Capdevila, con más de 40 tantos en Primera División, a pesar de ser lateral izquierdo, "al mantener el olfato del delantero que tenía hasta la edad juvenil", recordó.

Para el jugador leonés de 34 años José Pedrosa Galán, el único de los tres todavía en activo, su singularidad reside en haber militado en una veintena de equipos de trece países diferentes, el último, el Otawa de Canada, lo que le han convertido en un auténtico nómada del fútbol.

El también ex atlético en su etapa de formación, como Pantic y Capdevila, señaló que su mérito reside en "sacar provecho a la pasión por seguir siendo futbolista, ser muy cabezón y buscar cualquier parte del mundo con insistencia para encontrar equipos para jugar".