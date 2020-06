"Cristiano tendría que haber tirado el cuarto penalti"

Se quedó la Juventus sin Coppa Italia. Y Cristiano sin tirar penalti... Se quedó en el banquillo, esperando al último disparo. Un lanzamiento que nunca tuvo lugar.

Fabio Capello habló sobre el hecho de que CR7 no chutara. "Hubiera sido mejor que tirara el cuarto. El primer siempre debe lanzarlo el que está más convencido, el que tiene más seguridad. Me ha pasado muchas veces que alguien viniera a bucarme para decirme que quería tirar el primero y le dejara ir", dijo a 'Tuttosport'.

El papel de Cristiano fue muy discreto. Tanto que la prensa italiana le atizó sin piedad.

Y dio la clave de la derrota 'bianconera': "Mientras veía el partido pensaba lo que todos. La Juve bajó mucho en la segunda mitad. Ya sufrió contra el Milan".

No entiende Capello las quejas de Sarri sobre los cambios. "Quejarse de tener pocos en un equipo como la Juventus me resulta extraño... No importa los cambios que tengas, sino la calidad", opinó.

Pese a todo, espera que Sarri siga al frente de la 'Vecchia Signora'. "Creo que seguirá el año que viene y está preparado para ello. La Juve no es fácil de digerir, hay muchos egos.Tiene que demostrar que cree en sus ideas para lograr los objetivos", finalizó.