Capello cree que a Pirlo le falta experiencia

La Juventus decidió optar por una leyenda como Andrea Pirlo para el cargo de entrenador. No le importa a la 'Vecchia Signora' que el ex jugador no tuviera una dilatada trayectoria como entrenador.

Fabio Capello cree que esa falta de experiencia ha lastrado a la Juventus. "Le falta un recorrido formativo. Se ha tenido que arreglar solo los tres primeros meses", analizó en 'Il Corriere dello Sport'.

Cree que, quizá, si hubiera pasado por otros equipos anteriormente, al equipo le habría ido mejor. "La experiencia es un grado, ayuda a reducir errores y favorece la intuición", resumió el ex entrenador.

Pese a todo, en la Juventus tienen confianza en Pirlo. De hecho, piensan que siga al frente en la 2021-22.